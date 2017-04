Fietsers tussen Noordhorn en Zuidhorn moeten met de pont

Sinds negen uur vrijdagochtend moeten fietsers tussen Zuidhorn en Noordhorn met een pontje over het Van Starkenborghkanaal. De brug wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe.

Dineke Karsdorp was de eerste die gebruik maakte van de fietserspont. 'Ik ga met een vriendin wandelen in Noordhorn, dat doen we elke vrijdag.'Ze vindt het niet zo erg dat ze nu noodgedwongen met het pontje moet. 'Voor de schooljeugd, die elke dag op en neer moet om de trein te halen, is het lastiger.'Er wordt al maanden gewerkt aan de bruggen over het Van Starkenborghkanaal, bij Zuidhorn. Niet alleen de hefbrug voor auto's en fietsers wordt vervangen, ook de spoorbrug. Automobilisten tussen Noordhorn en Zuidhorn hoeven overigens niet met een pontje, zij kunnen omrijden via de rondweg.