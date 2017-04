UMCG biedt specialistische behandeling tegen kinderkanker

Kinderen met kanker kunnen vanaf eind 2017 in het UMCG in Groningen terecht voor een speciale behandeling: protonentherapie.

Met deze behandeling kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor het omliggende gezonde weefsel gespaard wordt. Dat is belangrijk bij kinderen omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen hierdoor extra gevoelig zijn voor straling.Landelijk is het Prinses Máxima Centrum in Utrecht dé plek waar kinderen met kanker worden behandeld. Wel werkt het samen met 'shared care-ziekenhuizen' die de minder complexe onderdelen van de zorg voor kinderen met kanker uitvoeren.In Utrecht is protonentherapie echter niet mogelijk. Daarom gaat het UMCG intensief samenwerken met het Utrechtse kinderziekenhuis. Ook voor de zorg voor kinderen met levertumoren is het Groningse ziekenhuis de aangewezen plek.