Auto slaat over de kop

(Foto: Dennis Venema)

Op de Kielsterachterweg bij Hoogezand is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. Eén inzittende is gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde net na negen uur. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en sloeg over de kop.



Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in verband met het ongeval afgesloten.

Door: RTV Noord