Kingsland-bezoekers doen recordpoging Wilhelmus zingen

(Foto: Archief)

Ken jij het Wilhelmus? En wil je ons volkslied meezingen op Koningsdag? De organisatie van het Kingsland Festival hoopt op Koningsdag een recordpoging te doen.

Het festival wordt gehouden in vijf steden, waaronder Groningen. Het is de bedoeling dat alle bezoekers volgende week donderdag om 18:00 uur het Wilhelmus zingen. Er worden 150.000 mensen verwacht.



Livestreams

Een recordpoging op Kingsland is vaste prik. Vorig jaar werd het record 'proosten' gedaan. Dj's Sunnery James en Ryan Marciano kondigen de nieuwste recordpoging aan. Via livestreams kunnen bezoekers de andere festivallocaties zien.

