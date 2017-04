Lopend Vuur: Alle scholen moeten tegelijk vakantie hebben

Komende week is in Noord-Nederland officieel de meivakantie. Alle scholen zijn dan dicht.

Deze week zijn echter ook al enkele scholen dicht. Andere scholen knopen er over een week nog een weekje vakantie aan vast.Sommige ouders hebben dus te maken met 3 weken waarin de kinderen vrij zijn. Dat kan met planning voor vakantie, activiteiten of oppas onhandig zijn.Moeten de scholen daarover niet betere afspraken maken en de leerlingen tegelijk vakantie hebben? Of mogen scholen dat helemaal zelf beslissen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was onze stelling: ' Lopend Vuur: Laat kinderen toch lekker stoepkrijten ' Van de 3.928 stemmers was 95,57 procent het hiermee eens.