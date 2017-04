Ongewijzigd FC Groningen jaagt op de play-offs in Deventer

Oussama Idrissi tegen PEC Zwolle. (Foto: JK Beeld)

Geeft FC Groningen het goede gevoel na de 5-1 zege op PEC Zwolle zaterdagavond een vervolg in Deventer? Het antwoord is tegen Go Ahead Eagles vermoedelijk aan hetzelfde elftal dat de Zwollenaren pijnigde.

Vermoedelijk, omdat Oussama Idrissi donderdag met een heupblessure de training verliet. Vrijdag stond hij niet op het veld. Mocht het duel in Deventer voor hem te vroeg komen, dan is Simon Tibbling zijn vervanger.



Wie zijn er geblesseerd?

De ziekenboeg wordt nog steeds gevul door een drietal spelers: Kasper Larsen, Tom van Weert en Desevio Payne.



FC Groningen is met Heracles en Willem II in een strijd verwikkeld om plek negen op de ranglijst, goed voor een ticket voor de play-offs. Zelfs plek acht kan nog in beeld komen. Vrijdagavond speelt SC Heerenveen, de huidige nummer acht, tegen Willem II. Mocht Willem II winnen, dan kan de FC de Friezen naderen tot op één punt.



De afgelopen edities van Go Ahead Eagles-FC Groningen stonden garant voor spektakel. De drie laatste uitslagen: 2-3, 3-3 en 2-3.



Antonia

De maker van de winnende goal tijdens de laatste editie in augustus 2014 was Jarchinio Antonia, toen net overgekomen van Go Ahead Eagles.



Inmiddels heeft hij hij het omgekeerde pad bewandeld en speelt hij weer voor Go Ahead Eagles, dat onder leiding staat van voormalig FC-trainer Robert Maaskant.



Wonderdokter Maaskant?

Maaskant moet de ploeg uit Deventer behoeden voor degradatie. Momenteel staat Go Ahead Eagles laatste in de eredivisie. In de afgelopen acht wedstrijden werden vier punten bij elkaar geraapt.



Deventer degradatiespook

Met nog drie speelrondes te gaan, staat 'Kowet' vijf punten achter op NEC en daarmee een plek in de nacompetitie.



FC Groningen Live

Go Ahead Eagles-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Go Ahead Eagles-FC Groningen begint zondag om 20.45 uur.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Hiariej, Memisevic, Van Nieff, Davidson; Drost, Jenssen, Bacuna, Idrissi; Mahi, Linssen.

Door: RTV Noord Correctie melden