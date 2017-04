Anti-Pegida-sponsorloop levert bijna drieduizend euro op

De sponsorloop van jongerenpartijen ROOD en DWARS heeft 2750 euro opgeleverd. De jongerenorganisaties van de SP en GroenLinks hielden de loop tijdens het anti-Pegida-protest op 9 april.

In totaal doneerden ruim driehonderd mensen geld.De actie kwam op gang toen bekend werd dat anti-islam-organisatie Pegida in de binnenstad van Groningen zou demonstreren.Groningen Tolerant kwam daarop met een tegenprotest. Beide groepen liepen een route door de stad. Er waren geen grote problemen.De politieke jongerenorganisaties hadden een constructie bedacht waarbij Pegida 'met eigen middelen werd bestreden': Voor iedere Pegida-aanhanger die kwam demonstreren konden Groningers een bedrag inleggen. Iedere demonstrant bleek meer dan honderd euro waard. De opbrengst gaat naar de bed-, bad- en broodvoorziening voor vluchtelingen in de stad.ROOD-woordvoerder Jildou de Jong spreekt van een 'enorm succes'.