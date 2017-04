Verbouwing Hoofdstation duurt een jaar langer

De werkzaamheden rond het Hoofdstation in Groningen gaan een jaar langer duren dan gepland. Die werkzaamheden beginnen volgend jaar en zouden aanvankelijk in 2021 klaar zijn.

Dat komt vooral door de archeologische vondsten bij Haren. Daar moet een nieuw opstelterrein voor treinen komen. Maar er werden resten van bewoning tussen de steentijd en de middeleeuwen gevonden.Een tweede vertraging is het verplaatsen van het busstation. Dat gaat van de noordzijde van het station naar het zuiden. De wens bestond al langer, maar nu is duidelijk dat er meer tijd nodig is voor het werk.De verlate oplevering in 2022 is geen teleurstelling, zegt projectwoordvoerder Paul van den Bosch. 'Met dit soort grote projecten is het heel realistisch dat je de planning soms moet aanpassen. Dat is voortschrijdend inzicht.'Het station moet de komende jaren veranderen in een modern OV-knooppunt. Het is straks geen eindpunt meer voor de treinen, die kunnen doorrijden de provincie in. Het busstation wordt één lang gestrekt perron, zodat passagiers de busbaan nooit over hoeven te steken. Ze stappen aan één kant in en uit en kunnen daar direct via een tunnel onder de perrons richting centrum lopen of gebruikmaken van de fietsenstalling.Ook het overstappen op een trein gaat in de toekomst sneller, omdat het busstation direct naast de perrons ligt. Ook de bussen krijgen een tunnel onder de perrons door, richting de noordkant van het station.