Nevland wil zich 'bewijzen' bij coach Arie Haan

Erik Nevland komt nog altijd graag in Groningen. Vrijdagmorgen kwam hij aan op het hoofdstation in Groningen. Zaterdagavond speelt de oud-aanvaller van FC Groningen in Winschoten met het Saller Soccerteam tegen het RTL Sterrenteam.

Om zes uur stapte hij op het vliegtuig in Noorwegen. Anderhalf uur later landde hij op Schiphol. Elftalleider Jan Dammer van WVV pikte Nevland op. Om goed voor de dag te komen trainde Nevland de afgelopen weken met regelmaat.'Dat ging wel goed, maar ik heb wel een kleine blessure opgelopen aan mijn knie.' Het weerhield hem er niet van om naar Groningen te komen. 'Ik kom hier altijd heel graag. En nu zelfs twee keer in korte tijd. Ik verheug me er altijd op om oude bekenden te zien', vertelt hij met een glimlach. Twee maanden geleden zat hij in het Noordlease Stadion toen FC Groningen tegen Willem II speelde.Arie Haan is coach van het Saller Soccer Team. De oud-international uit Winschoten heeft een grote groep spelers ter beschikking. Op de lijst staan onder anderen Gerard Wiekens, Angelo Cijntje, Martin Drent, Marnix Kolder en Rob McDonald. 'Ik zal met nog wel moeten bewijzen bij Arie Haan', zegt Nevland.Daarna brengt organisator Jan Dammer hem naar z'n hotel. De wedstrijd begint zaterdag om zeven uur op het sportpark van WVV. Dammer verwacht dat er 1000 tot 1500 toeschouwers op het benefietduel afkomen. De opbrengst gaat naar de Stichting Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen.