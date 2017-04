Waar blijven de verkeersborden bij de Noordzeebrug?

De werkzaamheden op en rond de Noordzeebrug lijken afgerond. Met de nadruk op lijken, want de provincie wacht al maanden op de definitieve verkeersborden.

'Als provincie hebben we alles klaar, alleen de borden moeten nog', zegt woordvoerder Marie-Lou Gregoire. Die zouden al in december worden geplaatst.'We hebben een probleem met de leverancier', verklaart Gregoire de vertraging. 'Die kan niet leveren.' Het gaat om het aangepakte deel van de ringweg tussen Kardinge, via de verkeerslus bij de Noordzeebrug, tot aan Selwerd.De verkeersborden werden in het verleden geleverd door de ANWB. Inmiddels is door de overheid een ander systeem op poten gezet.Aan het eind van de maand verwacht Gregoire dat de verkeersborden er staan. Dat is ruim een half jaar na de viering van het afronden van de werkzaamheden, begin oktober. Vanwege de inzet van groot materieel veroorzaakt het plaatsen van de borden hinder voor automobilisten.Volgens Gregoire staat iedereen in de startblokken. 'Links en rechts zijn de boringen voor het plaatsen van de borden al gedaan. Dus er zit eindelijk wat schot in.'Tot nu toe zochten vijf omwonenden contact met de provincie over het uitblijven van de verkeersborden. 'Hun reacties varieerden van 'wanneer worden de borden geplaatst?' tot 'er rijden veel Duitsers door onze straat.'