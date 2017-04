Onbevoegde rij-instructeur tijdens les van de weg gehaald

(Foto: FPS/ Jos Schuurman)

Een 74-jarige rij-instructeur uit Roden is woensdag met zijn lesauto door de politie van de weg gehaald op de Schweitzerlaan in Groningen.

De man gaf op dat moment rijles.



Verlopen

Uit controle bleek dat de bevoegdheid van de instructeur sinds 2014 was verlopen. Er is proces-verbaal opgemaakt en de rijles is overgenomen door een wel bevoegde instructeur.



Rij-instructeurs moeten iedere vijf jaar hun bevoegdheid verlengen. In die periode moeten ze meerdere examens afleggen.

Door: RTV Noord