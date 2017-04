'Zeg Schweinsteiger, wil jij even een foto van mij en Michael de Leeuw maken?'

Schweinsteiger zet de fan graag met De Leeuw op de foto (Foto: Eric Gehrig)

De 'grote' Bastian Schweinsteiger is sinds kort ploeggenoot van oud FC'er Michael de Leeuw bij Chicago Fire. Maar of deze fan dat doorheeft, is nog maar de vraag.





Wereldkampioen en Champions League-winnaar

Schweinsteiger speelde 342 wedstrijden bij Bayern München, waar hij 7 keer kampioen van Duitsland werd. Hij won de Champions League met de club en werd ook nog eens wereldkampioen met het Duitse elftal in 2014, waarvoor hij 121 wedstrijden speelde. In zijn prijzenkast staan nog twee handen vol prijzen. Het is dus nogal een voetballer die Chicago Fire heeft binnen gehaald.



'Ze moest eens weten'

De assistent-trainer van Chicago kon er wel om lachen en plaatste onderstaande tweet.



'Deze arme vrouw wilde een foto met de Chicago Fire-spelers. Ze moest eens weten...'





Chicago Fire speelt komend weekend een uitwedstrijd in Toronto. Schweinsteiger maakte recent zijn debuut bij de club en scoorde meteen.

