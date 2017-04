Veulen van Konikspaard uit diepe, modderige sloot gered

Christy Visker uit Midwolda heeft vrijdagmorgen het leven van een veulen van een Konikspaard gered.

Visker woont aan de rand van het Midwolderbos, een plek waar wilde Konikspaarden lopen. Om kwart over acht vertelde haar moeder dat ze een veulen in een sloot had zien liggen. 'Ik heb mijn laarzen aangetrokken en ben er meteen heen gegaan', zegt Visker. 'De sloot is wel drie tot vier meter diep en heel modderig. Ik zag het veulen liggen. Er stonden vijf paarden omheen. Ik heb geprobeerd het beestje op te tillen, maar toen werden de paarden boos.'Visker is naar huis gegaan en heeft Het Groninger Landschap gebeld. 'Geert Brul is meteen gekomen en hij heeft mij geholpen om het veulen uit de sloot te tillen.' Waarschijnlijk is de moeder in de sloot bevallen en heeft het veulen er niet uit kunnen komen.Het veulen ligt nu in de wei en wordt schoongelikt door de moeder. 'Ik maak me wel een beetje zorgen', zegt Visker. 'Ik heb het veulen nog niet zien staan en het heeft ook nog niet gedronken. Als het nodig is, komt de veearts straks even langs', besluit ze.