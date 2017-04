Zorggroep Groningen stoot huishoudelijke hulp af

Veendammers die huishoudelijke hulp krijgen, kunnen vanaf 1 mei terecht bij De Nieuwe Zorg Thuis uit Meppel. Nu is Zorggroep Groningen hier nog verantwoordelijk voor.

De Drentse organisatie neemt dit werk over. De 45 medewerkers van Zorggroep Groningen worden ook overgenomen. 'Voor hen verandert helemaal niks. Ook de cliënten merken niets van de overname', stelt directeur Annemieke Lantink van De Nieuwe Zorg Thuis.Het gaat om ongeveer 200 cliënten in Veendam.Reden van de overname is dat Zorggroep Groningen zich wil specialiseren. De instantie gaat zich toeleggen op revalidatiezorg voor ouderen en zorg voor mensen met lichamelijke en geestelijke problemen die wonen op de locaties van de Zorggroep.Eerder stootte Zorggroep Groningen al haar huishoudelijke tak in Ten Boer af.Het afstoten van de huishoudelijke hulp is goedgekeurd door de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Ook de gemeente Veendam is op de hoogte gesteld.Zorggroep Groningen nam de huishoudelijke hulp in Veendam in 2011 over van TSN. Die organisatie is vorig jaar failliet gegaan.