Appingedam wil kijken naar mogelijkheden fusie met Delfzijl en Loppersum

De gemeente Appingedam wil dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden van een fusie met Delfzijl en Loppersum.

De gemeenteraad wil weten wat de gevolgen van de herindeling zijn voor de inwoners, hoe het bestaande regelingen tussen gemeenten beïnvloedt en of de nieuwe gemeente genoeg bestuurskracht heeft.'We moeten goed weten waar we aan beginnen', zegt Dries Zwart van Gemeentebelangen. 'Voor andere herindelingen wordt ook onderzoek gedaan, en dat moeten wij ook doen.'Zwart benadrukt dat het onderzoek geen stap in de richting van de herindeling is met Delfzijl en Loppersum. 'Als uit het onderzoek blijkt dat het kan, dan kan ik met argumenten ja zeggen. Maar als blijkt dat we bijvoorbeeld van drie kleine arme gemeenten gewoon één grote arme gemeente maken, dan zeg ik nee. Maar daar hebben we eerst onderzoek voor nodig.De onderzoeken moeten voor augustus klaar zijn. In november wil Appingedam een beslissing nemen over haar toekomst. 'Het besluit over de herindeling mag in elk geval geen rol meer spelen in de gemeenteraadsverkiezingen', zegt Zwart.Op woensdag sprak Loppersum zich uit voor een fusie. Ook de burgemeester van Delfzijl ziet de DAL gemeente wel zitten, maar de raad moet zich daar nog over buigen.Als de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) gaan fuseren, dan is dat op z'n vroegst in 2020.