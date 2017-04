Politie redt eenzaam en onderkoeld lammetje

(Foto: Twitter Politie Stadskanaal)

Politieagenten in Bourtange werden geraakt door het beeld van een eenzaam, pasgeboren lammetje in de wei en ontfermden zich over het beestje.





Het diertje werd in een warm, reflecterend politiehesje gehuld en overgebracht naar een opvang. De politie is op zoek naar de eigenaar. Het lammetje raakte snel onderkoeld, schrijft de politie op Twitter . Moeder schaap had haar jong in de steek gelaten.Het diertje werd in een warm, reflecterend politiehesje gehuld en overgebracht naar een opvang. De politie is op zoek naar de eigenaar.

Door: RTV Noord Correctie melden