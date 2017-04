Werknemers Holland Casino leggen het werk neer (update)

Wie vrijdagmiddag een gokje wil wagen in het Holland Casino in Groningen, heeft pech. Een deel van het personeel heeft sinds drie uur vrijdagmiddag het werk neergelegd.

Dit is de vijfde staking in een reeks. Telkens is een ander filiaal aan de beurt. Vakbond FNV verwacht zo'n veertig stakende medewerkers op het Gedempte Kattendiep.De vakbonden en medewerkers hebben een conflict met Holland Casino over de nieuwe cao. Er is boosheid over de aanbieding die de directie heeft gedaan.'Tijdens de reorganisatie van twee jaar geleden zijn honderden banen verdwenen en hebben we flink ingeleverd. Al jaren kampen we met een hoge werkdruk. Holland Casino is weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren', schrijft de vakbond.De staking bij het concern is een soort estafette. Met een spel wordt bepaald op welke vestiging het werk wordt neergelegd. Dit is de vijfde staking en nu is Groningen dus aan de beurt.Holland Casino zegt in een reactie dat de Groningse vestiging vrijdag gewoon open blijft. 'Wel is er een beperkt spelaanbod, omdat we minder personeel hebben. Vooral tafelspellen als blackjack en roulette kunnen we niet aanbieden', zegt woordvoerder Lucas Burgerink.Ook in Leeuwarden wordt gestaakt. Die vestiging is wel gesloten. Burgerink: 'Daar hebben we te weinig personeel en kunnen we de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen.'