Verslaafde tasjesgraaier moet de cel in

Een 34-jarige man uit Uithuizen moet voor vijftienvoudige tasjesdiefstal vijftien maanden de gevangenis in, waarvan zes voorwaardelijk. De uitspraak is gelijk aan de eis.

De man roofde de tasjes in augustus en in september, in zijn woonplaats. Geen onbeheerde tas was voor hem veilig. In bibliotheken, of uit auto's waarvan de deur open stond: de man graaide de tas bij de eigenaar vandaan.Met de buit ging hij linea recta naar de dealer om zijn cocaïneverslaving te stillen. Een agent in burger zag uiteindelijk hoe de tasjesdief te werk ging en greep in.De man is vaker veroordeeld. Negen slachtoffers dienden een schadevordering in van in totaal 3250 euro. Die moet de man betalen. Ook kreeg hij van de rechter een alcohol- en drugsverbod opgelegd.