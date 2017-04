Cel en kliniek geëist voor straatrover na 'schreeuw om hulp'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 39-jarige man uit Winschoten hangt voor poging tot afpersing 23 maanden cel boven het hoofd, waarvan negentien voorwaardelijk. De officier vindt dat de deels ontoerekeningsvatbare man zo snel mogelijk de kliniek in moet.

De man sprak op zes januari in Winschoten op straat een voorbijganger aan. Hij zei dat die geld aan hem verschuldigd was en liet een mes zien. Hij kreeg geen geld van de man en probeerde vervolgens een wandelend stel geld af te troggelen. Daarbij prikte hij met het mes in de jas van de man. Ook het stel gaf geen geld af.



De man meldde zichzelf

Een getuige belde de politie. De Winschoter liep weg en gooide het mes in een plantenbak. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het mes is later teruggevonden, op aanwijzingen van de Winschoter.



Schreeuw om hulp

De Winschoter was naar het politiebureau gerend om 'erger te voorkomen'. Zijn daad was een schreeuw om hulp, zei hij op de zitting. Kort voor de poging tot afpersing was hij uit een psychiatrische kliniek ontslagen. 'Op straat was ik bang en in de war.'



Psychische hulp

Het strafblad van de Winschoter bestaat uit een straatroof en twee mishandelingen. Deze feiten pleegde hij onder invloed van drugs. Sinds 1994 heeft de man psychische hulp.



De officier eiste ook een drugsverbod voor de man en een proeftijd van vijf jaar. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van ruim 100 euro voor de gescheurde jas.



Uitspraak is op 4 mei.

Door: RTV Noord Correctie melden