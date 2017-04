Twij Deuntjes met Fries Wolma, Wat Aans, Lou Leeuw, Alex Vissering, Maaike Roelofs en nog veul meer!

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Slim veul nijs!

Zundag 23 april



Edwin Jongedijk & Irene Wilkens - Doe mist hier haildaal niks



Johan Raspe - Loat mie mor soezen



Swinder - Zundagmörgen



Fries Wolma - Wie waren jong



Marlene Bakker - Te nuchter



Burdy - Ons dörp



Voorheen de Bende & Pazzipanten - (Was ik mor n) Zwaarver



Krzystof Groen - Noar de volgende ronde



Mark Korfage - t Gevuilege slag



Hafennacht eV - Dat du min Leewsten bist



Dion Bouwes - Duuster



Maaike Roelofs - Lienen aan de locht



Dion Bouwes - Duuster



Herman Bonthuis - In mien leven



Werner Lämmerhirt - Rückenwind



Uur 2:



Lou Leeuw - Facebouk



Alex Vissering & Provinciale Brassband Groningen - Voelwottergoaten



Yvonne Schoenmaker - Achterover in het gras



Wat Aans - Uut Grunnen



Klaas Spekken - Veurbie aan de wolken



Gianmaria Testa - Come al cielo gli aeroplani



Ria Dijkstra & NNO - Vaaier joargetieden



Hubert van Goisern - Zilln übern see



Bob Heidema - Schepen zunder zaail



Allan Taylor - Down the years I travelled



Peter Buwalda - t Roemteschip



Bert Hadders & de Nozems - Man zunder laifde



Wia Buze - Waistoe wat



Luciano Biondini - A don atahualpa

Door: RTV Noord Correctie melden