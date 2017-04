Woning in Uithuizermeeden stond in brand (update)

(Foto: 112 Groningen/Roderick Spijk)

Aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden stond vrijdagmiddag een woning in brand.

De bewoners hebben de woning op tijd verlaten. Aanvankelijk werd gevreesd dat er nog paarden in de stal achter het huis stonden, maar die konden tijdig naar buiten gehaald worden.



De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rook en omdat de vrees bestaat dat er asbest van het dak is vrijgekomen tijdens de brand. Mocht je deeltjes in je tuin vinden, laat die dan liggen. Dat zegt Frits Wessels van de Veiligheidsregio.



De brand ontstond even na drie uur in de middag. Het woonhuis en de schuur kunnen als verloren worden beschouwd.

Door: RTV Noord