Meivakantie begint met kil weer en daarna hagel en natte sneeuw

(Foto: RTV Noord / Flickr (The Green Party of Ireland -cc))

De meivakantie staat voor de deur. Maar wat voor weer wordt het? Weervrouw Harma Boer heeft geen heel goede berichten.

'In het weekend kunnen er best op uit', begint Boer positief. 'Zondag profiteren we van een rugje hoge druk.' Wel wordt het fris met temperaturen die net in de dubbele cijfers uitkomen.



Koude start van de week

'Na het weekend wordt het interessant', zegt Boer. Helaas voor de vakantievierders is dit interessant in de negatieve zin van het woord. 'Dan komt er een storing van IJsland naar Scandinavië. Daarna volgt er nog eentje met een behoorlijk koude put.'



'Natte sneeuw'

Dat dit net zo guur is als het klinkt, beaamt de weervrouw .'Maandag krijgen we regen en in de nacht van maandag op dinsdag buiten met hagel en, daar hebben we het weer, natte sneeuw.'



'Het wordt goed kil'

Dit weer houdt ook dinsdag en woensdag aan. 'Daarna gaat de buienactiviteit er weer uit, maar het wordt goed kil met een matige tot krachtige noordwestelijke wind. En de temperaturen? Tien of elf graden; het is echt onder de maat.'



Bibberende Koningsdag?

Hoe de week verder verloopt, is nu nog lastig te voorspellen, vindt Boer. Dus of je met Koningsdag in je T-shirt op pad kunt? Dat is pas na het weekend duidelijk.

