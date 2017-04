Niet de ijsbeer, maar de truckspotter van Hoogkerk

De ijsbeer van Hoogkerk geniet landelijke bekendheid door de piratenhit van De Wuko's. Minstens zo bekend is inmiddels de truckspotter van Hoogkerk. Dat is Derk Beekman. Bijna dagelijks staat hij op het viaduct ter hoogte van Hoogkerk op de A7 om foto's te maken van vrachtwagens.

Toen Derk in 2013 werkloos raakte stortte hij zich volledig op zijn hobby; vrachtwagens fotograferen. 'Op een goede foto zie je alleen de vrachtwagen rijden. Er mag wel een auto bij opstaan, maar dan moet die wel achter de vrachtwagen rijden. Er zeker niet naast.'De Truckspotter gaat zeker zo'n vier dagen per week op pad met zijn fototoestel. 'Ik sta dan wel acht uur lang foto's te maken.' De foto's plaatst hij bij thuiskomst op zijn eigen Facebookpagina . Een pagina die inmiddels ruim negenduizend mensen liken. 'Zodra de eerst foto's online staan stromen de reacties binnen.'Automobilisten die over de A7 tussen Groningen en Friesland rijden bellen regelmatig met de politie als ze Derk zien staan. 'Mensen denken dat ik van het viaduct ga springen. Nou, als ik levensmoe ben dan hang ik mij wel op, maar ik ga niet voor de auto springen.'Al van jongs af aan is Beekman groot fan van vrachtwagens. 'Vroeger ging ik veel met mijn oom mee, die is vrachtwagenchauffeur.' Met de Suikerunie als achtertuin kan hij sowieso zijn lol niet op. 'Helemaal tijdens de campagne, dan maak ik vaak foto's van de auto's vanuit mijn slaapkamerraam.'De Truckspotter is dus al enige jaren werkloos. Hij werkte jarenlang in een fietsenstalling in de stad. Een omscholing tot vrachtwagenchauffeur zit er niet in voor hem. 'Door gezondheidsproblemen kan dat niet. Ik krijg ook snel last van mijn voeten.' Jammer vindt hij dat niet. 'Ik vindt het zo ook goed. Het maken van foto's vind ik ook heel erg mooi.'