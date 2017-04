Bewoners geëxplodeerde flat krijgen 250 euro leefgeld

De geëvacueerde bewoners van het ontplofte appartementencomplex in Veendam hebben 250 euro leefgeld gekregen van de gemeente. Ze ontvingen dit bedrag vrijdag.

De gedupeerden moesten woensdagmorgen vroeg halsoverkop hun huis uit. Een van de bewoners had zijn appartement opgeblazen. Omliggende flats raakten zwaarbeschadigd. De bewoners hadden geen tijd om spullen mee te nemen.De 250 euro is bedoeld om bijvoorbeeld kleren of een nieuwe bril van te kopen. De bewoners moesten dagenlang dezelfde kleren dragen. Sommigen waren woensdagmorgen in de haast vergeten hun bril mee te nemen. Het bedrag is voor de eerste paar dagen.Ondertussen verloopt de sloop van het complex langzaam. Allereerst wordt puin weggehaald. Daarna wordt onderzocht of de constructie veilig genoeg is om bewoners hun flat in te laten om de belangrijkste spullen op te halen. Gedurende een kwartier mogen ze dan op zoek naar bijvoorbeeld belangrijke documenten en dierbare foto's.Daarnaast is Acantus met de bewoners in gesprek die geen dak meer boven hun hoofd hebben. De twintig bewoners van de vijftien ontruimde appartementen, kunnen in dat gesprek hun woonwensen aangeven. Acantus kijkt dan of die woningen beschikbaar zijn. De corporatie denkt van wel, temeer ook omdat andere corporaties hebben toegezegd mee te werken.De gemeente Veendam, Acantus en Stichting Salvage zijn al de hele dag in overleg over de staat van het pand en het vervolg van het proces.Komende dinsdag vindt er opnieuw een besloten bijeenkomst plaats. De bewoners van het rechter deel van het complex en de direct omwonenden mogen daarbij zijn.