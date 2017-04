Donar wordt wakker geschud in België

Wat doe je als je twee weken geen competitiewedstrijden speelt? Donar-coach Erik Braal dacht dat het simpel was om twee oefentegenstanders te vinden. Het bleef bij één. 'Los van het resultaat was ik hartstikke gelukkig.'

De naam van de Belgische tegenstander wil Braal niet onthullen. 'Dat is op verzoek van hun, want stel dat je met veertig punten verschil wint. Dat is niet prettig. Zij hebben ons een dienst bewezen en daar laat ik het bij.' Donar won.De wedstrijd was wel zeer nuttig, een goeie volgens de coach. 'We waren een beetje in slaap gesukkeld na twee weken zonder basketbal. Het was een wake-up call.'Of zijn ploeg voldoende wakker is, moet zaterdagavond blijken in Martiniplaza. In de Groningse basketbaltempel speelt Donar de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs. Den Bosch is de tegenstander.'Het is de mooiste tijd van het jaar, ik heb er veel zin in. Tussen januari en nu hebben we niet die spanning gevoeld die er nu is', vertelt Braal vlak voor de training in Martiniplaza. De speelvloer is net gelegd. De stoeltjes op de tribune zijn voorzien van zogenaamde klappers waar het publiek veel geluid mee kan maken.De toeschouwers zijn het hele seizoen verwend met wedstrijden waarin Donar niet in de problemen kwam. In de hele competitie werd er slechts twee keer verloren. Dat heeft de regerend landskampioen thuisvoordeel opgeleverd.'Dat levert ook een zekere druk op. Zwolle was vorig jaar tegen ons ook in de eerste wedstrijd het thuisvoordeel kwijt. Aan de andere kant hebben we de wedstrijden waar het om ging, voor de beker en Europees, gewonnen.'Tegen Den Bosch verwacht Braal een lastige serie. 'Het gaat nu om winnen. Den Bosch zal over het randje willen spelen. Dat moet ook wel, want als ze ons laten spelen zijn ze klaar. Ze kunnen een team zijn waarin Maarten Bouwknecht een X-factor is.'