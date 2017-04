Schuurbrand bedreigt omliggende panden (update)

(Foto: 112 Groningen/Jeroen Bos)

Een schuur aan de Lijsterbeslaan in Winschoten staat in brand. Het vuur bedreigt omliggende panden.

Het gaat om een uitslaande brand. Er is geen asbest vrijgekomen.



De brandweer had het vuur om kwart over vijf onder controle.

Door: RTV Noord Correctie melden