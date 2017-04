Stadjer slaat man hersenbeschadiging tijdens verkeersruzie

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Dit is niet eerlijk', riep een vrouw huilend tegen de rechters toen zij hoorde dat de 33-jarige Stadjer die haar man tijdens een verkeersruzie een hersenbeschadiging sloeg, op vrije voeten werd gesteld.

De zaak wordt deze zomer behandeld. De Stadjer mag met een enkelband om in vrijheid zijn strafproces afwachten.



Zesjarige dochter

De man kreeg op 11 september op het Damsterdiep na een aanrijding ruzie met een 43-jarige automobilist uit Groningen. Voor de ogen van zijn zesjarige dochter sloeg de 33-jarige Stadjer de oudere plaatsgenoot bewusteloos.



Verpleeghuis

Omstanders belden de politie. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De man had door de mishandeling een hersenletsel opgelopen. Hij herinnert zich niets meer van dit incident en woont sindsdien in een verpleeghuis.



'De verdachte mag zijn kind weer zien, mijn man woont door zijn schuld niet meer thuis', huilde de vrouw van het slachtoffer tegen de rechters.



Contactverbod

Onder voorwaarden zoals een contactverbod en deelname aan een dagbesteding mag de 33-jarige Stadjer naar huis. 'U hoort het verdriet in de zaal, denk daar aan', zei de rechter tegen de man.

Door: RTV Noord