Lycurgus-speler zegt 'ja' tegen zijn Sylva

(Foto: RTV Noord)

Zaterdag is dé dag voor de volleyballers van Lycurgus, namelijk de halve finale om de landstitel. Voor de Amerikaan Mikelis Berzins was het vrijdag al dé dag: de dag van zijn huwelijk.

Een volmondig ja klonk vrijdagmiddag bij de gemeente Groningen. Een huwelijk uit liefde, maar ook uit praktisch oogpunt. 'We willen voorgoed naar Amerika en starten nu het papierwerk rond de immigratie van Sylva', zegt Mikelis. Als getrouwd stel kom je Amerika makkelijker binnen.



'En dit is het land waar we heen zijn verhuisd', geeft de Tsjechische Sylva nog een reden om juist hier te trouwen. 'Dit is niet zijn land, het is niet mijn land, Groningen ligt mooi in het midden.'

