'Gered' veulen van Koninkspaard heeft het toch niet gehaald

Het veulen van een Koninkspaard dat vrijdagmorgen werd gered uit een sloot bij Midwolda, is alsnog overleden. Het dier was deels verlamd en moest worden ingeslapen.

Het jonge dier werd 's ochtends door een inwoonster van Midwolda gevonden in de moddersloot. Het Groninger Landschap heeft het dier uit het vijf meter diepe water gehaald.Het Groninger Landschap vermoedde dat een merrie in het water was bevallen. Ze kon het dier er niet uit krijgen.Na afloop van de redding leek het meteen al niet goed te gaan. Het dier stond niet op en dronk niet. De moeder likte haar veulen droog.