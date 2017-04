Noord Vandaag: hoe is het nu in Veendam?

Hoe is het twee dagen na de explosie in Veendam? Mogen de bewoners hun spullen weer ophalen? En waar krijgen ze onderdak de komende tijd? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het is een bewuste stap voor het vertek naar de Verenigde Staten: Lycurgus-volleyballer Mikelis Berzins stapt in het huwelijksbootje met Sylva. Dat doet hij vrij bescheiden, maar toch wacht een verrassing van zijn teamgenoten.En bewegen is gezond. Maar 2300 kilometer lang een Pelgrimsroute lopen door de bergen naar Italië? Achter elkaar? Dat is misschien wat gortig. Daarom bedachten Pelgrimlopers een alternatief in de provincie.Ronald stond ook niet stil vandaag. Hij deed een paar totaal verschillende Koningsdagspelen aan. Maar, beweegt de Koning eigenlijk zelf wel genoeg?- Een bijzonder tafereel tussen oud FC Groningen-voetballer Michael de Leeuw en Sebastian Schweinsteiger.- Brand legt een woonboerderij in Uithuizermeeden in de as.- Vanavond een partijtje gokken in Holland Casino? Dat kan wel eens moeilijk worden.- Twee geredde dieren in de Groningse wei vandaag. Maar slechts één heeft het gered...