FC Groningen speelt met rouwbanden tegen Go Ahead Eagles

FC Groningen speelt zaterdag met rouwbanden om tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Dit is vanwege het overlijden van scheidsrechterbegeleider Ate Nijdam.

Nijdam overleed woensdag op 73-jarige leeftijd. Hij was twintig jaar scheidsrechterbegeleider van FC Groningen. Hij was al enige tijd ziek.



Hij was jarenlang scheidsrechter op het hoogste amateurniveau. In de jaren zeventig werd Nijdam grensrechter in het betaalde voetbal. Later werd hij ook team/ en scheidsrechtersbegeleider op het toenmalige Eurovoetbal-jeugdtoernooi.

