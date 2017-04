Kinderen Zuidoost-Groningen krijgen in september anti-kernramppillen

De jodiumtabletten die mensen deels beschermen bij een kernramp, vallen in september op de deurmat. Iedereen in Zuidoost-Groningen die jonger is dan achttien jaar, krijgt de eerder aangekondigde pillen.

Het Zuidoosten van onze provincie ligt binnen een straal van honderd kilometer afstand van de kerncentrale in het Duitse Lingen. Mocht daar een ongeluk gebeuren, dan moeten jongeren de jodiumtabletten slikken.Het lichaam slaat het jodium uit de tabletten op in de schildklier. Daardoor is er geen plaats meer voor eventueel opgenomen radioactief jodium, dat het lichaam daarom meteen weer loost. Als het schadelijke jodium wél zou worden opgeslagen, dreigt onder andere schildklierkanker.De ontvangers hoeven de pillen niet bij voorbaat al te slikken. Ze komen van pas als blootstelling aan radioactief jodium dreigt.In principe zijn de tabletten alleen voor Groningers jonger dan achttien. Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten van de arts of verloskundige krijgen, liet het ministerie van Volksgezondheid vrijdag weten.Het ministerie neemt de maatregelen om in de pas te lopen met de buurlanden. In heel Nederland krijgen 1,4 miljoen mensen de tabletten. Het gaat om onder meer mensen die in de buurt van de kerncentrale in Borssele wonen en in de buurt van Belgische kerncentrales.