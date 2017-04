Noord Sport met Donar, Lycurgus en FC Groningen

(Foto: RTV Noord)

Het belooft een mooie, sportieve zaterdag te worden. Donar, Lycurgus en FC Groningen komen zaterdagavond in actie en dat kun je live meemaken op Radio Noord, in een extra lange uitzending van Noord Sport die om 19.30 uur begint.

De basketballers van Donar bijten het spits af. In Martiniplaza begint de ploeg van Erik Braal om 19.30 uur aan de halve finale van de play-offs om de landstitel. Tegenstander in deze best-of-seven-serie is New Heroes Den Bosch. Verslaggever Henk Elderman houdt je op de hoogte van het verloop van de wedstrijd.



Lycyurgus

Om 20.00 uur speelt Abiant/Lycurgus in Apeldoorn de return tegen Draisma Dynamo. De Groningse volleyballers wonnen de eerste ontmoeting met 3-0 en hebben aan twee gewonnen sets voldoende om zicht te plaatsen voor de finale van de play-offs om het kampioenschap. Verslaggever Karel-Jan Buurke is erbij in Apeldoorn en doet verslag van deze volleybalwedstrijd.



FC Groningen

Als laatste speelt FC Groningen vanaf 20.45 uur in Deventer tegen Go Ahead Eagles, de hekkensluiter van de eredivisie. Groningen doet bij winst goede zaken en blijft dan in de race voor de nacompetitie, waarin Europees voetbal kan worden afgedwongen. Elwin Baas is erbij in Deventer en volgt de verrichtingen van de FC. Analist Wim Masker is in de studio aanwezig en analyseert de wedstrijd van FC Groningen.



De presentatie van de uitzending op deze Groningse Super Sport Zaterdag is in handen van Niiwino Geertsema.

Door: RTV Noord Correctie melden