Live: Donar - New Heroes Den Bosch

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen om 19.30 uur in MartininPlaza tegen New Heroes Den Bosch. Het is het eerste duel van de halve finale in de play-offs om de nationale titel. De ploeg die het eerst vier zeges boekt in deze reeks gaat door naar de finale.



Zijn de mannen van Erik Braal scherp of gooit Den Bosch roet in het eten? Volg de ontmoeting tussen Donar en Den Bosch hier:

Door: RTV Noord Correctie melden