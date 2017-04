Veendammer krijgt taakstraf voor slaan lawaaiig meisje (14)

Een bibliotheek (Foto: Flickr / Kevin Wong (cc))

Een 62-jarige Veendammer krijgt een taakstraf van twintig uur omdat hij een 14-jarig meisje in het gezicht sloeg. Het meisje wilde niet stil zijn in de bibliotheek.

In oktober waren het meisje en een vriendin luidruchtig in de bieb van Veendam. De man ergerde zich daaraan en snauwde dat ze 'hun kop moesten houden'. Maar de meiden bleven rumoerig.



Een knal

De man ging terug naar de meiden. 'Ze vonden me echter een homo die geen recht van spreken heeft', zei de man tegen de rechter. 'Toen sloegen mijn stoppen door en gaf ik een van de twee een knal.' Hij sloeg de 14-jarige met een vlakke hand in het gezicht.



Politiebureau

Een medewerker van de bibliotheek kwam op de consternatie af en zette ze apart. De man en het meisje zjin daarna naar het politiebureau gegaan. Daar deed zij aangifte en gaf hij een verklaring af.



Het meisje eiste een schadevergoeding van 200 euro. De rechter kende haar maar de helft toe. Ze vond namelijk dat het meisje met haar gedrag ook een aandeel heeft gehad in de situatie.

Door: RTV Noord Correctie melden