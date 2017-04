Psyche overvaller tabakszaken moet worden onderzocht

De man die ervan wordt verdacht dat hij in oktober twee tabakszaken in Groningen heeft overvallen, moet psychisch worden onderzocht. Dat zei de rechter vrijdag.

In oktober stapte de 24-jarige man van Texel de Primera aan de Korreweg binnen. De eigenaar zette hem de zaak uit. Een week later probeerde de man het opnieuw. Dit keer in tabakszaak Cigo in Lewenborg. hij maakte 300 euro buit.De man wil niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek. Hij is voor een eerdere zaak al eens geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Sindsdiens wil hij geen phsychiaters of psychologen meer zien.Toch vindt de rechter dat onderzoek hard nodig is. Er wordt een nieuwe poging ondernomen hem door te lichten.De zaak is uitgesteld tot juli. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing, een poging daartoe en bedreiging.