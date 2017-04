Nieuw-Buiner staat voor rechter vanwege reeks inbraken

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 20-jarige man uit Nieuw-Buinen wordt verdacht van drie diefstallen in Stadskanaal. Tegen hem is 120 uur werkstraf geëist. Bij een diefstal sloeg hij een getuige met een zaklantaarn op het hoofd.

Eind 2015 stiel hij een klok en schroevendraaien uit een huis aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De bewoner overliep hem. Vervolgens sloeg de dief hem met de lantaarn en wist te ontkomen. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is afgelopen. Eerder die avond had de Nieuw-Buiner in een schuur twee boormachines gestolen.



Tractor

In de zomer dat jaar had hij een tractor gestolen die in een park stond in Stadskanaal voor werkzaamheden. Het voertuig werd op een andere plaats in Stadskanaal teruggevonden. Dit deed hij vermoedelijk samen met een handlanger.



Speed

Verder wordt hij verdacht van het bezit van speed. De drug werd bij hem gevonden tijdens een politiecontrole in Emmen.



Het Openbaar Ministerie wil dat de man zijn slachtoffers in totaal 2750 euro betaalt. De 20-jarige man heeft al een fors strafblad. Om hem op het juiste pad te krijgen wil het OM dat hij vijf maanden de cel in gaat als hij weer de fout in gaat. De rechter doet over twee weken uitspraak.

