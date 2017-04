Rabobank sluit pinautomaat Hoogezand uit angst voor plofkraak

(Foto: 112 Groningen / Marcel Klip)

De Rabobank heeft per direct de pinautomaat bij het filiaal in appartementencomplex Tussenhof aan de Kerkstraat in Hoogezand gesloten. Dit doet de bank uit angst voor plofkraken.





Bij meerdere filialen zijn maatregelen getroffen. Waarom juist de automaat aan Kerkstraat 150 moet verdwijnen, meldt de bank niet. Voor zover bekend, is dit de enige pinautomaat die per direct is gesloten in onze provincie.



Mensen die geld willen pinnen, wordt aangeraden naar een andere geldautomaat in Hoogezand te gaan. Tijdens kantooruren kunnen mensen nog wel geld ophalen in het kantoor aan de Kerkstraat. De bank schrijft op zijn website regelmatig te maken te hebben met plofkraken. Daarbij wordt de automaat opgeblazen, zodat bankbiljetten makkelijk kunnen worden gestolen.

