Brand bij meubelzaak Hoendiep

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand uitgebroken in een meubelzaak aan het Hoendiep in Groningen.





Rond twee uur in de nacht was de brand geblust. De brandweer was toen nog bezig om de rook uit de naastgelegen panden te verwijderen.







Door: RTV Noord Correctie melden