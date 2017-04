Vrouwenloop voor laatste keer van start

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De Vrouwenloop en styledag op de Menkemaborg in Uithuizen ging zaterdagochtend om 9 uur van start. Het is de zesde en laatste editie.

Niet dat er geen belangstelling is. Vorig jaar liepen zo'n vierhonderd vrouwen mee. Maar de organisatie houdt ermee op. 'We hebben wel een oproep gedaan voor nieuwe organisatoren, maar dat heeft tot nu toe niks opgeleverd. Maar de oproep geldt nog steeds', vertelt Margriet Tasselaar



Vier afstanden

Het idee voor de Vrouwenloop ontstond zes jaar geleden bij voorzitster Lily Dobma. 'Ik deed al een paar jaar mee met de vriendinnenwandeldag in Drenthe. Maar dat was best ver rijden. Daarom wilde ik graag in Groningen iets opzetten.'



In Margriet vond ze direct een enthousiast medestander. Ook Jopie Rozeboom sprong bij. Er kunnen tijdens de loop vier afstanden worden gewandeld: 5, 11, 18 en 26 kilometer. De wandelaars komen langs verschillende bijzondere locaties. Zo lopen ze door de Mariakerk in Uithuizermeeden.



Wandelmaatje

Eén van de deelneemsters is Alie Swalve uit Hoogezand. Het is de eerste keer voor haar. Ze loopt de langste afstand. 'Ik wandel veel en dit leek me een gezellige tocht. Mijn wandelmaatje is ziek, maar ik kom hier vast genoeg mensen tegen', zegt ze voor de start.



En dat is precies het doel van de Vrouwenloop, zeggen de organisatoren. 'Vrouwen cijferen zich over het algemeen vaak weg. Dit is een dag speciaal voor hen. Even lekker kletsen en wandelen met elkaar.'

Door: RTV Noord Correctie melden