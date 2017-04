Automobilist laat zwaargewonde fietser én kentekenplaat na aanrijding op straat achter

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 28-jarige fietser is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Kerkstraat in Muntendam. De automobilist reed door en liet het slachtoffer gewond op straat achter. Het gaat vermoedelijk om een 22-jarige man uit Zuidbroek.

Hij kon later op de avond worden aangehouden. Hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden onder invloed.



Naar het ziekenhuis

Voorbijgangers vonden het slachtoffer op straat, waarschuwden de hulpdiensten en verleenden eerste hulp.



De gewonde fietser is later naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de Muntendammer gaat, is niet bekend.



Kentekenplaat

Agenten vonden op de plaats van het ongeval een kentekenplaat. Uit onderzoek werd al snel duidelijk dat die van de auto van de 22-jarige man uit Zuidbroek kwam. Bij de woning van de man stond een auto met schade.



De 22-jarige eigenaar van de wagen is opgepakt. Uit een ademtest op het politiebureau bleek dat dat hij alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De verdachte zit nog vast. Verkeersspecialisten doen verder onderzoek.

