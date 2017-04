Column: Vergeet het gas niet uit te draaien!

Wanneer moet je je meer zorgen maken? Als je naast een gek woont die in staat is om zijn appartement op te blazen? Of als de buurman een klusser is die het huis zo hevig op zijn grondvesten doet trillen dat je overal scheuren ziet ontstaan?

In beide gevallen ben je je leven niet helemaal zeker. Nou ben je dat natuurlijk nooit, want de enige zekerheid in ons leven is de dood, maar het maakt wel verschil als je het gevaar kunt zien aankomen. En dat zullen de buren van de ‘psychiatrische patiënt’, die woensdag in Veendam zichzelf, zijn huis en dat van tientallen buren liet ontploffen, ongetwijfeld hebben gedaan. Hij was blijkens zijn Facebook-pagina een lieve, welbespraakte, intelligente maar ook diep ongelukkige, paranoïde en instabiele man. Nog afgezien van het nachtelijke gestommel en lawaai is een aankondiging als: ‘Ik zet het gas aan en steek een joint op’, niet geruststellend. Het is erg veel gevraagd om begrip te hebben voor een gek, zeker als je er naast woont.



Maar begrip hebben voor een Gamma-verslaafde buurman is óók een uitdaging. Je ziet hem alweer voor de deur parkeren met een auto vol bouwmaterialen. Weer een nieuwe gasleiding aanleggen. Een hamerboor hoeft hij niet te huren, die hééft hij namelijk gewoon en hij gebruikt hem graag. De moed zakt je in de schoenen. Dat wordt weer afzien, ook buiten kantooruren. En weer een scheur in de muur erbij. Anders dan de gek is de boorbuur misschien wel voor rede vatbaar, maar zo flexibel als een olietanker. Hij moet en zal zijn klus afmaken en hooguit iets zeggen als: ‘Mocht er schade van komen, dan vergoed ik die natuurlijk.’ Waarna hij er haastig aan toe voegt: ‘Moet je wel bewijzen dat die door mijn geboor komt.’



De destructieve zelfgekozen dood van Rob O. viel in dezelfde week als de uitspraak van het gerechtshof in de artikel 12-procedure van de Groninger Bodembeweging tegen de NAM. Het hof vindt dat het OM strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de gaswinning, omdat die de huizen zo zwaar aantast dat mogelijk mensenlevens in gevaar zijn gebracht. Dat lijkt evident, omdat een losgeraakte schoorsteen na een stevige aardschok altijd op een spelend peutertje kan vallen. Zelfs nu de gaswinning flink is teruggeschroefd, is er sprake van voorwaardelijke opzet: de NAM neemt bewust het risico, hoe klein ook, op zo’n ongeluk.



Net als de buren van de Veendammer slapen ook veel Noord-Groningers onrustig door de zorgen om hun huis. De NAM mag dan niet gek zijn, en zó voorspelbaar (‘Wij blijven gewoon doorpompen’) dat je er beroerd van wordt, de angst is er niet minder om. En de boosheid groter, want een gek kun je niet aanspreken op zijn daden en de NAM wel. Maar aangezien we niet kiezen voor het opsluiten van ‘psychiatrische patiënten’ (een eufemisme, waardoor ze ironisch genoeg juist buíten worden gesloten), moeten we ook de voorwaardelijke opzet van de NAM accepteren. Als we met alles moeten stoppen waarvan we weten dat het een ongeluk kan veroorzaken, kunnen we ook wel ophouden met autorijden, koken of trampolinespringen. Je kunt moeilijk elke put dempen voor het kalf verdronken is.



Mocht er onverhoopt een ongeluk gebeuren, dan zal de NAM er uiteraard alsnog voor moeten boeten. Vandaar dat de NAM zich maar beter kan houden aan het adagium dat geldt voor alle huishoudens in Nederland: Draai het gas tijdig dicht!



Willem van Reijendam

Door: Willem van Reijendam Correctie melden