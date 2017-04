Zuurstofboost na nachtje buiten slapen bij Hortus

(Foto: RTV Noord/Reinder Smith)

Slapen in de openlucht. De meeste mensen moeten er, zeker in deze tijd van het jaar, niet aan denken. Maar een groep van zo'n 30 liefhebbers sliep vrijdagnacht buiten in de Chinese tuin van de Hortus in Haren.





Zuurstofboost

'Buiten slaap je beter en in de openlucht is nog een heel andere beleving dan in een tentje. Je krijgt hierdoor een enorme zuurstofboost en dat is heel gezond.'



De deelnemers sliepen het meest met dikke kleren aan onder twee of drie slaapzakken in een bivakzak die de organisatie verhuurt. Om het nog wat comfortabeler te maken zijn er ook veldbedden te huur.



RTV Noord ging al eens eerder langs bij enkele buitenslapers:

