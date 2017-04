Lange achtervolging vanuit Stad eindigt in Friesland

(Foto: Flickr/BlinkView (Creative Commons))

Een 22-jarige man uit Hoogezand is vrijdagnacht na een lange achtervolging opgepakt. Agenten moesten pepperspray gebruiken om de automobilist onder controle te krijgen.

De politie kreeg 's avonds een melding over de man. Hij zou drugs hebben gebruikt en daarna in de auto zijn gestapt. De beller was bang dat de man een ongeluk zou veroorzaken.



Middelvinger

De politie kreeg de man op de Rijksweg in de stad in het vizier. Toen hij een stopteken kreeg, stak hij zijn middelvinger op naar de agenten en reed hij hard weg. Meerdere politie-auto's zetten de achtervolging in.



Bij Winsum werd geprobeerd de man tot stoppen te dwingen, maar de man reed tegen één van de politiewagens aan en kon zo toch doorrijden. Omdat de achtervolging langs onder meer Wehe-den-Hoorn, Leens en Eenrum te gevaarlijk werd, werd besloten de politie-auto's terug te laten keren.



Pepperspray

Wel bleef een onopvallende politiewagen de man volgen. Uiteindelijk belandde de automobilist op de Lauwersseewei bij Morra in de berm.



Hij weigerde echter uit de auto te komen, dus sloeg de politie een raam in. De man is met pepperspray bespoten om zijn verzet te breken. Hij zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Door: RTV Noord Correctie melden