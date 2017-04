Massale zoekactie naar 'vermiste' Stadjer

Een gezellige stapavond in Harderwijk liep vorige week zaterdag iets anders af dan gepland voor een 20-jarige man uit Groningen.

De man raakte zo dronken dat hij terug naar huis is gegaan, maar hij liet zijn vader en vrienden in het ongewisse, schrijft Omroep Gelderland . De politie startte vervolgens een grootschalige zoektocht.De 20-jarige was samen met zijn vader en wat vrienden gaan stappen in Harderwijk. Zijn vader vertrok die nacht eerder dan zijn zoon naar het hotel waar ze sliepen. De zoon zou zijn vader na het stappen opzoeken.Dat deed de Groninger ook, maar hij kreeg zijn vader niet wakker. Daarna heeft hij de trein gepakt richting Groningen en in die trein is hij vervolgens in slaap gevallen. Zijn telefoon was leeg. Ondertussen werd er in Harderwijk hard naar hem gezocht.'Omdat zijn vrienden en zijn vader niet wisten waar hij was, hebben we een vermissingsprocedure opgestart', meldt wijkagent Jurion Veenstra. Een team met onder meer een helikopter en onderwaterspecialisten ging op zoek naar de man.Hij werd niet gevonden. Totdat de 20-jarige de volgende dag om twee uur 's middags zijn vader belde: hij was thuis.De politie heeft de jongen vervolgens uitgenodigd op het bureau. 'Dit omdat wij geen proces-verbaal tegen de jongen kunnen opmaken', vertelt Veenstra.'Maar we vonden wel dat de jongen onvoldoende pogingen heeft gedaan om zijn vader of vrienden te pakken te krijgen. Hij heeft daardoor veel onrust veroorzaakt. Daarom hebben we vrijdag een gesprek met hem gehad en hem zijn excuses laten aanbieden aan de agenten die die nacht in touw waren.'