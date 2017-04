Uitslaande brand in schuur onder controle (update)

(Foto: 112Groningen/Jordi Haverdings)

De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in Zevenhuizen. Aan de Jonkersvaart staat een schuur in lichterlaaie.





Verloren

Het gebouw moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Ze hebben het vuur gecontroleerd laten uitbranden.



Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

In de schuur staan drie gasflessen. Eén daarvan is ontploft. Tegen half twee kon het sein brand meester worden gegeven. Het nablussen duurt nog enkele uren

Door: RTV Noord Correctie melden