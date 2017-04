Uitslaande brand in schuur (update)

(Foto: 112Groningen/Jordi Haverdings)

De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in Zevenhuizen. Aan de Jongersvaart staat een schuur in lichterlaaie.





Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

In de schuur staan drie gasflessen. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

Door: RTV Noord Correctie melden