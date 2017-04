De Noord 9 van zaterdag 22 april

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Samenwerking tussen de poprock-band Vanderlinde en Edwin Jongedijk. Arjan van der Linde schreef de melodie voor een liedje; dat stuurde hij naar Edwin Jongedijk. Die schreef er in het vliegtuig onderweg naar Amerika een Groningstalige tekst op. Edwin zingt het ook, op de achtergrond begeleid door Vanderlinde-gitarst Bert Schwertmann. De muziek is gespeeld door de band Vanderlinde. Beluister 'Stilstoan is mien wins' op YouTube Lars Koehoorn (1997) komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij met verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3) en 'Still waters run deep' (#1). Beluister 'Bring it on' op YouTube Sinds 2015 is hij met verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3) en 'Still waters run deep' (#1). Beluister 'Bring it on' op YouTube Het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot heet 'Keunenk van Westerdaipstedale' dat oktober 2016 is verschenen. Het nummer 'Evenwicht' is daarvan de tweede single, na 'Bonney' (#1 in de Noord 9). In het kleinste dorp van Groningen, Westerdiepsterdallen, heeft hij zichzelf vorig jaar twee weken opgesloten. 'Hier kan ik rustig werken en heb ik geen afleiding. Als ik hier ben kijk ik geen tv en heb ik geen last van anderen. Je hoort hier nog echt de wind', vertelt zanger Jan Henk de Groot. Hij is twee weken te gast geweest bij Bonney Brattinga, de bewoner van één van de twee huizen die in het dorpje vlakbij Veendam te vinden zijn. Beluister 'Evenwicht' op YouTube Het laatste weekend van november vorig jaar is het nieuwe album van Erwin de Vries verschenen. Twee jaar na zijn album 'De tocht van de noakende zunderling' presenteerde Erwin 'De noodzoak'. Dat album is zijn zesde solo-album sinds zijn band Deheleboel in 2002 uit elkaar viel. Erwin heeft 't album gemaakt met zijn band De Zunderlingen: Christof Bauwens, André van der Werf, Teun Supheert en Bruno Brands. Op het album snijdt Erwin allerlei actuele thema's aan die spelen in de provincie, van windmolens tot aardbevingen en de liefde voor Groningen. Maar ook staan er liedjes met een knipoog op het album zoals 'De allermooiste bainen van Beem' en deze nieuwe single 'Kapsalon Anita'. Bezoek de website van Erwin de Vries 'Closer' is de nieuwe single van zangeres en liedjesschrijfster Kira Dekker. Kira heeft in Groningen aan de School voor de Kunsten gestudeerd, onderdeel van het Noordpoort College. In het voorjaar van 2014 doet ze mee aan het tv-programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland'. Vlak voor de finale moet ze het programma verlaten. In het voorjaar van 2016 is Kira een tijdje op tournee geweest door Duitsland, Engeland en Nederland en staat ze in de finale van de PopGroningen Talent Award. Begin dit jaar heeft Kira op Grunnensonic gespeeld tijdens Eurosonic/Noorderslag. Bekijk de clip van 'Closer' op YouTube. Beluister 'Closer' op YouTube Een tijd lang was Bert Hadders stamgast in het Radio Noord-programma 'De Centrale'. In die tijd schreef hij regelmatig liedjes waarvan 'Het Rad van Kokelo' het thema van het nummer bepaalde. Vorig jaar gaf het rad de opdracht om een lied te schrijven over de groenteboer van het Oosterpark. Bert heeft het nummer opnieuw opgenomen en nu op single uitgebracht. Bezoek de website van Bert Hadders 'Cheveux noirs' is de eerste single van een album dat Davine in mei gaat uitbrengen. Davine is vaker in de lijst te vinden: in de zomer van 2015 staat ze op #1 met 'A bicyclette'. Daarna volgt haar tweede topnotering 'Partie' en ook 'Madeleine' staat vorig jaar even op #1. Davine is een Stad-Groninger zangeres. Als Davine als kind muziek van Frida Boccara hoort, weet Davine het zeker: ze wil Franse chansons zingen! Ze komt naar Groningen om Frans te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit, maar dat vindt ze geen succes. In 2009 doet ze voor de grap mee aan een modellenwedstrijd en wint uit het niets de Dutch Model Award. Op allerlei plaatsen op de wereld loopt ze modeshows voor beroemde kledingontwerpers. In 2012 wint ze opnieuw een wedstrijd, dan eentje die om muziek draait: het Concours de la Chanson. Een jaar later verschijnt haar debuutalbum 'Davine', met een verzameling chansons. Beluister 'Cheveux noirs' op Soundcloud Pieter van der Zweep is een Delfzijlster. Hij zingt al vanaf zijn tienerjaren. Eerst in allerlei bandjes, maar de laatste jaren is hij zonder band op pad. Hij werkt samen met zijn vaste liedjesschrijver en producer Robert Dorn. Hij doet mee aan allerlei talentenjachten: bij RTL 4, bij Radio 538 en bij het online platform Ongekend Talent. In 2011 heeft hij een bescheiden succes als hij samen met zangeres Do het liedje 'Vijf jaar' de hitlijst in zingt voor radiozender 100%NL. In 2013 zingt hij de titelsong van de bioscoopfilm 'Smoorverliefd'. Dit liedje is ook terug te vinden op Pieters debuutalbum 'Dichterbij' dat in de zomer van 2016 is verschenen. Beluister het liedje op YouTube Anthony's Putsch is na een flinke radiostilte terug met 'Down to the sea'. Anthony's Putsch is de band rond de Groninger zanger Teun Supheert, die tegenwoordig in Utrecht woont. We kennen Teun als drummer in de band van Erwin de Vries. Met Anthony's Putsch debuteert hij in 2012 als zanger en liedjesschrijver. In Anthony's Putsch komt de muzikaliteit van de familie Supheert samen, want ook Anthony's zussen en zijn vader zingen of bespelen instrumenten. Anthony's Putsch heeft al eerder hits in Groningen met oa. 'King of the world' en 'The worst day', van het album 'Anthony's Putsch' uit 2012. Bekijk de clip van 'Down to the sea' via YouTube