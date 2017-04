Eerste bewoners halen spullen op uit appartementen Veendam

De eerste bewoners van de Julianalaan in Veendam mochten zaterdagochtend persoonlijke spullen uit hun appartementen halen.

Dit is gedaan onder begeleiding van Salvage en Acantus. Mensen konden in twaalf appartementen naar binnen. Bij drie appartementen is nader onderzoek opgestart naar de mogelijke aanwezigheid van asbest.Pas als dit klaar is, wordt besloten of de bewoners hun appartement in mogen om persoonlijke spullen op te halen.De gasexplosie van woensdag heeft bij de drie appartementen schade veroorzaakt in de leidingschacht. Hierbij kan asbest zijn vrij gekomen.Er is geen risico op verspreiding. Door het bluswater is mogelijk asbest nat en kan zich niet verspreiden. Er is geen risico voor de omgeving en voor de gezondheid, meldt de GGD.