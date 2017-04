Oorlogsmuseum heropent de deuren op grotere locatie

Amper twee jaar na de officiële opening, heropende het Oorlogsmuseum in Middelstum de deuren alweer op een nieuwe locatie.

'Toen ik in 2015 begon met het museum, had ik eigenlijk al ruimtegebrek. Onlangs kwam deze schuur van mijn ouders vrij. Dus kon ik die als museum inrichten', vertelt eigenaar en oprichter Ties Groenewold.De heropening is niet te missen in Middelstum. Veel bezoekers zijn volledig uitgedost als soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Op straat staan onder meer een legerjeep en motorfiets.Ook is er een groep re-enactors. Deze vrijwillige acteurs spelen historische gebeurtenissen na. Sergeant van deze groep is Dennis Neelen. Hij komt uit het Brabantse Hoogerheide, maar komt toch naar Middelstum.'Omdat het belangrijk is dat niemand de oorlog vergeet', legt hij uit. 'Elk dorp en elk stadje heeft zijn eigen verhaal. Juist die verhalen moeten verteld blijven worden', vindt hij.De heropening van het museum trekt veel bekijks. Tot tevredenheid van Groenewold. 'Enkele spullen in het museum zijn ook giften van de bezoekers.Zelf is hij het meest trots op drie Duitse uniformen die in zijn museum staan. 'Die zijn heel bijzonder.'